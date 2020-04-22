Овечкин признался, что отец бросил работу из-за его занятий хоккеем

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал о своих первых шагах в хоккее.

«Я пришел в хоккей поздно, и мне пришлось догонять ребят. В возрасте восьми лет я еле стоял на коньках. У меня было по три тренировки в день. Отцу пришлось бросить работу и заниматься мной. Хорошо, что получилось, иначе было бы обидно — отец оставил много здоровья и сил. Но хоккей я полюбил сразу.

А когда первый раз побил рекорд Буре, мне стало понятно, что может что-то получиться. Это большой труд, удача и стечение обстоятельств. Очень много ребят занимаются, но тех, кто играет, можно пересчитать по пальцам», — сказал Овечкин в прямом эфире Instagram с генеральным менеджером сборной России по баскетболу Светланой Абросимовой.

34-летний россиянин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018 году он выиграл с командой Кубок Стэнли.