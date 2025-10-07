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7 октября 2025, 22:47

Овечкин признался, что не думает о продлении контракта с «Вашингтоном» перед стартом сезона

Алина Савинова
Александр Овечкин.
Фото Getty Images

Капитан и нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин ответил на вопрос о том, станет ли предстоящий сезон последним для него в НХЛ.

Россиянин выступает за «Кэпиталз» с 2005 года. Соглашение 40-летнего хоккеиста с клубом рассчитано до конца сезона-2025/26.

«Не знаю. Я просто живу сегодняшним днем. Нужно получать удовольствие, наслаждаться жизнью и стараться делать все, что в твоих силах», — приводит пресс-служба НХЛ слова Овечкина.

Нападающий также отметил, что вопрос о продолжении выступления за «Вашингтон» лучше задать генеральному менеджеру клуба Крису Патрику. Сам игрок сосредоточен сейчас на том, чтобы полноценно войти в новый сезон.

«Вам следует поговорить с ним, а не со мной. Но, как я уже сказал, сейчас такое время года, когда нужно просто подготовиться эмоционально и физически, а как сложится весь год, посмотрим», — добавил он.

В сезоне-2024/25 Овечкин стал рекордсменом НХЛ по количеству голов в регулярных чемпионатах. В апреле россиянин побил снайперский рекорд Уэйна Гретцки (894). После 20 сезонов в НХЛ на счету капитана «Вашингтона» 897 голов в 1491 игре регулярного чемпионата.

В 2018 году Овечкин вместе с «Кэпиталз» стал обладателем Кубка Стэнли.

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Александр Овечкин
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ХК Вашингтон Кэпиталз
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