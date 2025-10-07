Овечкин признался, что не думает о продлении контракта с «Вашингтоном» перед стартом сезона
Капитан и нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин ответил на вопрос о том, станет ли предстоящий сезон последним для него в НХЛ.
Россиянин выступает за «Кэпиталз» с 2005 года. Соглашение 40-летнего хоккеиста с клубом рассчитано до конца сезона-2025/26.
«Не знаю. Я просто живу сегодняшним днем. Нужно получать удовольствие, наслаждаться жизнью и стараться делать все, что в твоих силах», — приводит пресс-служба НХЛ слова Овечкина.
Нападающий также отметил, что вопрос о продолжении выступления за «Вашингтон» лучше задать генеральному менеджеру клуба Крису Патрику. Сам игрок сосредоточен сейчас на том, чтобы полноценно войти в новый сезон.
«Вам следует поговорить с ним, а не со мной. Но, как я уже сказал, сейчас такое время года, когда нужно просто подготовиться эмоционально и физически, а как сложится весь год, посмотрим», — добавил он.
В сезоне-2024/25 Овечкин стал рекордсменом НХЛ по количеству голов в регулярных чемпионатах. В апреле россиянин побил снайперский рекорд Уэйна Гретцки (894). После 20 сезонов в НХЛ на счету капитана «Вашингтона» 897 голов в 1491 игре регулярного чемпионата.
В 2018 году Овечкин вместе с «Кэпиталз» стал обладателем Кубка Стэнли.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|30.09
|00:00
|Каролина – Флорида
|- : -
|30.09
|02:00
|Торонто – Монреаль
|- : -
|30.09
|03:00
|Бостон – Рейнджерс
|- : -
|30.09
|05:00
|Эдмонтон – Ванкувер
|- : -
|30.09
|05:30
|Вегас – Чикаго
|- : -