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Овечкин признался, что ему будет трудно привыкнуть к отсутствию болельщиков

14 июля 2020, 08:53
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
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Форвард «Вашингтона» Александр Овечкина сказал, что ему будет сложно будет привыкнуть к матчам без зрителей. Игры будут проходить при пустых трибунах из-за пандемии коронавируса.

«Думаю, что для меня это будет отличный опыт, — цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ. — Трудно будет привыкнуть к отсутствию фанатов. Мы проведем вместе почти два месяца, не видя наших семей. Но самое главное — мы будем играть в хоккей, тренироваться и будем все делать вместе. Думаю, все это будет здорово».

«Вашингтон» и еще 23 клуба открыли тренировочные лагеря. НХЛ планирует начать игры Кубка Стэнли 1 августа.

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