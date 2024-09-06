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Сегодня, 16:50

Овечкин приступил к тренировкам с «Вашингтоном»

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Александр Овечкин.
Фото Global Look Press

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин приступил к тренировкам с командой перед началом нового сезона НХЛ, сообщает журналист Том Гулитти в социальных сетях.

Минувшим летом нападающий отдыхал с семьей в России.

Сезон НХЛ-2024/25 стартует 4 октября.

В минувшем сезоне 38-летний форвард в регулярном чемпионате НХЛ провел 79 матчей, забросил 31 шайбу и сделал 34 голевые передачи. В 4 играх плей-офф капитан «Кэпиталз» не отметился результативными действиями.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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