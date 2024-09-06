Овечкин приступил к тренировкам с «Вашингтоном»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин приступил к тренировкам с командой перед началом нового сезона НХЛ, сообщает журналист Том Гулитти в социальных сетях.

Минувшим летом нападающий отдыхал с семьей в России.

Сезон НХЛ-2024/25 стартует 4 октября.

В минувшем сезоне 38-летний форвард в регулярном чемпионате НХЛ провел 79 матчей, забросил 31 шайбу и сделал 34 голевые передачи. В 4 играх плей-офф капитан «Кэпиталз» не отметился результативными действиями.