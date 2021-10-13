Овечкин принял участие в дневной тренировке «Вашингтона»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин принял участие в дневной тренировке команды. Он может принять участие в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс», сообщает журналист Том Гуллити.

12 октября 36-летний россиянин принял участие в тренировке «Кэпиталс». Нападающий провел на льду 25 минут, после чего отправился в раздевалку.

Матч «Вашингтона» с «Рейнджерс» состоится в ночь с 13 на 14 октября. Начало — в 2.30 (мск).