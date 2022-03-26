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Сегодня, 22:38

Овечкин принес «Вашингтону» 16-ю победу по буллитам. До рекорда НХЛ семь выигранных серий

Александр Овечкин принес «Вашингтону» 16-ю победу по буллитам
Кирилл Бурдаков
Корреспондент
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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

В матче против «Баффало» (4:3 Б) Александр Овечкин отметился голом с передачи Евгения Кузнецова и реализованным послематчевым буллитом, который принес «столичным» победу. За свою карьеру капитан «Вашингтона» записал на свой счет 16 решающий послематчевых бросков. Это повторение девятого результата в истории НХЛ.

Правда, в активе Фила Кессела на 40 буллитных серий меньше. Рекорд лиги — 23 победных буллита — удерживает датчанин Франс Нильсен, американцы Ти Джей Оши и Патрик Кейн отстают от него на два броска.

Хоккеисты, которые забросили больше всего победных буллитов

Игрок

Страна

Буллиты

Голы

Победные голы

Франс Нильсен

Дания

106

49

23

Ти Джей Оши

США

95

47

21

Патрик Кейн

США

120

49

21

Джонатан Тэйвз

Канада

106

51

20

Сидни Кросби

Канада

105

41

19

Джо Павелски

США

120

46

19

Микко Койву

Финляндия

108

42

18

Анже Копитар

Словения

116

43

17

Фил Кессел

США

74

20

16

Александр Овечкин

Россия

114

37

16
Александр Овечкин
НХЛ
0
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