Овечкин принес «Вашингтону» 16-ю победу по буллитам. До рекорда НХЛ семь выигранных серий
В матче против «Баффало» (4:3 Б) Александр Овечкин отметился голом с передачи Евгения Кузнецова и реализованным послематчевым буллитом, который принес «столичным» победу. За свою карьеру капитан «Вашингтона» записал на свой счет 16 решающий послематчевых бросков. Это повторение девятого результата в истории НХЛ.
Правда, в активе Фила Кессела на 40 буллитных серий меньше. Рекорд лиги — 23 победных буллита — удерживает датчанин Франс Нильсен, американцы Ти Джей Оши и Патрик Кейн отстают от него на два броска.
Хоккеисты, которые забросили больше всего победных буллитов
|
Игрок
|
Страна
|
Буллиты
|
Голы
|
Победные голы
|
Франс Нильсен
|
Дания
|
106
|
49
|
23
|
Ти Джей Оши
|
США
|
95
|
47
|
21
|
Патрик Кейн
|
США
|
120
|
49
|
21
|
Джонатан Тэйвз
|
Канада
|
106
|
51
|
20
|
Сидни Кросби
|
Канада
|
105
|
41
|
19
|
Джо Павелски
|
США
|
120
|
46
|
19
|
Микко Койву
|
Финляндия
|
108
|
42
|
18
|
Анже Копитар
|
Словения
|
116
|
43
|
17
|
Фил Кессел
|
США
|
74
|
20
|
16
|
Александр Овечкин
|
Россия
|
114
|
37
|
16
|26.03
|02:00
|
Баффало – Вашингтон
|3 : 4 Б
|26.03
|02:00
|
Рейнджерс – Питтсбург
|5 : 1
|26.03
|03:00
|
Виннипег – Коламбус
|4 : 3 ОТ
|26.03
|04:00
|
Калгари – Аризона
|4 : 2
|26.03
|04:00
|
Колорадо – Филадельфия
|6 : 3
|26.03
|19:30
|
Бостон – Айлендерс
|6 : 3
|26.03
|19:30
|
Детройт – Тампа-Бэй
|1 : 2 ОТ
|26.03
|22:00
|
Вегас – Чикаго
|- : -