Овечкин принес «Вашингтону» 16-ю победу по буллитам. До рекорда НХЛ семь выигранных серий

В матче против «Баффало» (4:3 Б) Александр Овечкин отметился голом с передачи Евгения Кузнецова и реализованным послематчевым буллитом, который принес «столичным» победу. За свою карьеру капитан «Вашингтона» записал на свой счет 16 решающий послематчевых бросков. Это повторение девятого результата в истории НХЛ.

Правда, в активе Фила Кессела на 40 буллитных серий меньше. Рекорд лиги — 23 победных буллита — удерживает датчанин Франс Нильсен, американцы Ти Джей Оши и Патрик Кейн отстают от него на два броска.

Хоккеисты, которые забросили больше всего победных буллитов