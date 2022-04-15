Американский хоккеист отлетел от Овечкина после мощного силового приема. Видео

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин во время матча регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто» (3:7) совершил мощный силовой прием.

На третьей минуте первого периода 36-летний россиянин на скорости влетел в американского форварда Колина Блэквелла.

Последний возился у борта с шайбой, а после контакта с Овечкиным отлетел в сторону, словно его сбила машина.

Напомним, что Овечкин в этой встрече отличиться не смог. У него прервалась серия из четырех встреч с голами. В гонке снайперов он продолжает занимать четвертое место, а в гонке бомбардиров опустился на 14-е.