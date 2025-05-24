Овечкин вернулся в Россию из США

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прилетел в Россию, сообщает Mash.

По информации источника, хоккеист приземлился в аэропорту Домодедово. Канал выложил фото и видео сумок с логотипом «Кэпиталз» и фамилией хоккеиста.

«Вашингтон» выбыл из Кубка Стэнли во втором раунде. В плей-офф капитан столичной команды отметился 5 голами и 1 результативной передачей в 10 матчах против «Монреаля» (счет в серии 4-1) и «Каролины» (1-4).

В регулярном чемпионате НХЛ Овечкин забил 44 гола, сделал 29 передач и набрал 73 очка в 65 матчах. 39-летний россиянин в апреле побил снайперский рекорд лиги, который ранее принадлежал Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 играх). У форварда «Кэпиталз» за 20 сезонов в НХЛ — 897 голов, 726 передач и 1623 очка в 1491 матче.