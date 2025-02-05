Овечкин приблизился к рекорду Горди Хоу по числу сезонов с 25+ голами

«Вашингтон» дома победил «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

Нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой на последней секунде матча.

В активе 39-летнего россиянина теперь 39 (25+14) очков в 37 матчах текущего сезона. Овечкин в 19-й раз за карьеру достиг отметки в 25+ заброшенных шайб за сезон.

По этому показателю форвард приблизился к рекорду лиги, который установил Горди Хоу, забивавший от 25 голов в 20 сезонах.