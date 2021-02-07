Овечкин приблизился к четвертому месту по количеству матчей с несколькими очками в истории НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин набрал 4 (2+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (4:5, третий период).

Россиянин провел 146-й матч в карьере, в котором он набрал больше одного очка за игру. По этому показателю он занимает пятое место в истории НХЛ. Его опережают Уэйн Гретцки (189 матчей), Бретт Халл (158), Марио Лемье (154) и Горди Хоу (147).

Также Овечкин вышел на шестое место, опередив Брендана Шэнахэна, по количеству голов в большинстве в домашних матчах (131).