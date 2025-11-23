Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты НХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 04:57

Овечкин приблизился к 23-му месту по числу сыгранных матчей в НХЛ

Павел Лопатко

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин приблизился к 23-му месту по числу сыгранных матчей в НХЛ.

Игра регулярного чемпионата с «Тампой» стала для 40-летнего россиянина 1513-й (24-е место). Он приблизился к канадскому форварду Стивену Айзерману (1514), который завершил карьеру. Айзерман находится на 23-м месте. Лидирует канадский нападающий Патрик Марло (1779).

В сезоне-2025/26 у Овечкина 20 (10+10) очков в 21 матче.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Александр Овечкин
Патрик Марло
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Стивен Айзерман
Читайте также
Челестини назвал виновного в странном голе, Романов сделал то, что не смог Станкович. Что произошло после дерби «Спартака» с ЦСКА
Reuters узнало о возможной попытке Вашингтона свергнуть в ближайшие дни Мадуро
Саночников Репилова и Перетягина арестовали по делу о мошенничестве
Исследователи заявили о возможном обнаружении «компаса» у птиц
У бывшего футболиста сборной России Алдонина выявили тяжелое заболевание
Внучка Кеннеди сообщила о раке крови в терминальной стадии
Популярное видео
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Овечкин побил великий рекорд Гретцки по голам в НХЛ: новые достижения Александра
Овечкин снова переписывает историю НХЛ. Впереди погоня еще за одним вечным рекордом Гретцки
Овечкин и пустота. После завершения карьеры Александра Великого мировой хоккей потеряет блеск
«Это моя работа, просто наслаждаюсь моментом». Овечкин оформил хет-трик и ворвался в топ-10 бомбардиров НХЛ
Губерниев о форме Овечкина: «Сейчас он вышел на крейсерскую скорость»
Представитель Овечкина — о хет-трике форварда «Монреалю»: «Саше особенно приятно забивать в таких хоккейных городах»
«В 40 лет показывает, что возраст не преграда». Реакция североамериканских СМИ на 33-й хет-трик Овечкина в НХЛ
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Подколзин забил четвертый гол в сезоне НХЛ

Кучеров сравнялся с Макдэвидом по числу первых периодов с тремя очками в НХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 21 14 7 30
2 Нью-Джерси 20 13 7 27
3 Айлендерс 22 12 10 26
4 Коламбус 22 11 11 25
5 Питтсбург 20 10 10 24
6 Вашингтон 21 11 10 24
7 Филадельфия 19 10 9 23
8 Рейнджерс 22 10 12 22
Атлантический дивизион И В П О
1 Детройт 22 13 9 27
2 Бостон 23 13 10 26
3 Тампа-Бэй 20 11 9 24
4 Оттава 20 10 10 24
5 Флорида 20 11 9 23
6 Монреаль 20 10 10 23
7 Торонто 21 9 12 21
8 Баффало 21 8 13 20
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 20 14 6 33
2 Даллас 21 13 8 29
3 Миннесота 22 11 11 26
4 Виннипег 20 12 8 24
5 Чикаго 21 10 11 24
6 Юта 21 10 11 23
7 Сент-Луис 22 7 15 20
8 Нэшвилл 20 6 14 16
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 21 13 8 27
2 Вегас 20 10 10 26
3 Лос-Анджелес 22 10 12 26
4 Сиэтл 20 10 10 25
5 Сан-Хосе 21 10 11 23
6 Эдмонтон 23 9 14 23
7 Ванкувер 22 9 13 20
8 Калгари 22 6 16 15
Результаты / календарь
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
24.11
25.11
26.11
27.11
28.11
23.11 03:00 Филадельфия – Нью-Джерси - : -
23.11 03:00 Флорида – Эдмонтон - : -
23.11 03:00 Сан-Хосе – Оттава - : -
23.11 03:00 Монреаль – Торонто - : -
23.11 03:00 Вашингтон – Тампа-Бэй - : -
23.11 03:00 Питтсбург – Сиэтл - : -
23.11 04:00 Нэшвилл – Колорадо - : -
23.11 05:00 Юта – Рейнджерс - : -
23.11 06:00 Калгари – Даллас - : -
23.11 06:00 Анахайм – Вегас - : -
23.11 21:00 Баффало – Каролина - : -
Все результаты / календарь

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости