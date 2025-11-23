Овечкин приблизился к 22-му месту по числу сыгранных матчей в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин приблизился к 22-му месту по числу сыгранных матчей в НХЛ.

Игра регулярного чемпионата с «Тампой» стала для 40-летнего россиянина 1513-й. Он приблизился к канадскому форварду Стивену Айзерману (1514), который завершил карьеру. Айзерман находится на 24-м месте. Лидирует канадский нападающий Патрик Марло (1779).

В сезоне-2025/26 у Овечкина 20 (10+10) очков в 21 матче.