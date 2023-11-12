Овечкин прервал серию из шести матчей без заброшенных шайб

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс».

Таким образом, 38-летний россиянин прервал серию из шести игр без забитых голов. До этого Овечкин отличился 26 октября в матче с «Нью-Джерси» (6:4).

На данный момент на счету Овечкина 10 (3+7) очков в 13 матчах сезона.