Овечкин прервал 6-матчевую безголевую серию

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Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» — 3:6.

37-летний форвард отметился голом на 16-й минуте второго периода. Ассистировали ему Евгений Кузнецов и Эрик Густафссон.

Овечкин прервал 6-матчевую безголевую серию. Отметим, что форвард из-за похорон отца пропустил четыре игры «Вашингтона».