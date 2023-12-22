Овечкин прервал 14-матчевую безголевую серию

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин стал автором победного гола в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (3:2 ОТ).

На 5-й минуте овертайма он забросил шайбу с передачи Дилана Строума и принес «Кэпиталз» победу.

Всего в этом сезоне Овечкин сыграл в 30 матчах регулярного чемпионата НХЛ и набрал 20 (6+14) очков.