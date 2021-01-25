Овечкин представил третий комплект формы «Вашингтона»

«Вашингтон» провел презентацию третьего комплекта формы команды на сезон-2020/21. В презентации принимали участие капитан команды Александр Овечкин и ассистенты капитана Джон Карлсон и Никлас Бэкстрем.

Отмечается, что большая буква W на форме символизирует столицу США Вашингтон и символизирует его силу. Цветовая схема же вдохновлена американским флагом. Три звезды символизируют Мэриленд, Вашингтон и Вирджинию.

В данной форме «Кэпиталз» проведут семь домашних матчей с командами Восточного дивизиона. Дебютирует она в завтрашней игре с «Айлендерс». Также «Вашингтон» планирует надеть ее на встречи с «Филадельфией» (7 февраля), «Рейнджерс» (21 февраля), «Нью-Джерси» (25 марта), «Бостоном» (8 апреля), «Баффало» (15 апреля) и «Питтсбургом» (1 мая).