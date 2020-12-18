Овечкин пожелал здоровья Лундквисту, который приостановил карьеру
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Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин пожелал здоровья своему одноклубнику Хенрику Лундквисту. Вратарь из-за проблем с сердцем приостановил карьеру.
«100 процентов здоровья — это самое главное, Хэнк! Моя семья желает вам всего наилучшего и надеется увидеть вас в ближайшее время!» — написал Овечкин.
В октябре Лундквист заключил с «Кэпиталз» сезонный контракт на 1,5 миллиона долларов после 15 лет в «Рейнджерс». При этом о своих дальнейших решениях голкипер пообещал сообщить позже.
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