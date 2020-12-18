Овечкин пожелал здоровья Лундквисту, который приостановил карьеру

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин пожелал здоровья своему одноклубнику Хенрику Лундквисту. Вратарь из-за проблем с сердцем приостановил карьеру.

«100 процентов здоровья — это самое главное, Хэнк! Моя семья желает вам всего наилучшего и надеется увидеть вас в ближайшее время!» — написал Овечкин.

100 percent health is most important Hank ! My family wish the best for you and hope to see you soon!!! ? https://t.co/cvDJCAAscw — Alex Ovechkin (@ovi8) December 17, 2020 ?

В октябре Лундквист заключил с «Кэпиталз» сезонный контракт на 1,5 миллиона долларов после 15 лет в «Рейнджерс». При этом о своих дальнейших решениях голкипер пообещал сообщить позже.