Овечкин поздравил Федорова с выводом его номера «Детройтом»
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин поздравил россиянина Сергея Федорова с тем, что «Детройт» вывел из обращения его 91-й номер.
«Привет, друзья! Наши поздравления с таким завершением невероятной карьеры. Очевидно, что ты помог мне лично вырасти как личности и как игроку. Ты был одним из лучших хоккеистов, против кого я когда-либо играл», — сказал Овечкин в видео, опубликованном в социальной сети «Детройта».
Перед матчем регулярного чемпионата НХЛ между «Детройтом» и «Каролиной» (4:3 ОТ) состоялась торжественная церемония вывода из обращения номера бывшего нападающего «Ред Уингс» Федорова. Трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе клуба посетил церемонию вместе с семьей.
Федоров был выбран «Детройтом» в третьем раунде под общим 74-м номером на драфте НХЛ 1989 года. Хоккеист выступал за клуб до 2003 года. Также в НХЛ Федоров играл за «Анахайм», «Коламбус», «Вашингтон». Всего за карьеру в НХЛ он провел 1248 матчей, в которых записал в свой актив 483 гола и 696 результативных передач.
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|Нэшвилл
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|Чикаго
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|Юта
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|3
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|4
|Калгари
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|Лос-Анджелес
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|Сиэтл
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