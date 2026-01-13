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13 января, 09:17

Овечкин поздравил Федорова с выводом его номера «Детройтом»

Анастасия Пилипенко

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин поздравил россиянина Сергея Федорова с тем, что «Детройт» вывел из обращения его 91-й номер.

«Привет, друзья! Наши поздравления с таким завершением невероятной карьеры. Очевидно, что ты помог мне лично вырасти как личности и как игроку. Ты был одним из лучших хоккеистов, против кого я когда-либо играл», — сказал Овечкин в видео, опубликованном в социальной сети «Детройта».

Перед матчем регулярного чемпионата НХЛ между «Детройтом» и «Каролиной» (4:3 ОТ) состоялась торжественная церемония вывода из обращения номера бывшего нападающего «Ред Уингс» Федорова. Трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе клуба посетил церемонию вместе с семьей.

Федоров был выбран «Детройтом» в третьем раунде под общим 74-м номером на драфте НХЛ 1989 года. Хоккеист выступал за клуб до 2003 года. Также в НХЛ Федоров играл за «Анахайм», «Коламбус», «Вашингтон». Всего за карьеру в НХЛ он провел 1248 матчей, в которых записал в свой актив 483 гола и 696 результативных передач.

&laquo;Детройт&raquo; торжественно вывел из&nbsp;обращения номер Сергея Федорова.Вечер русской легенды в Детройте. Федорову устроили большой праздник и вывели его номер из обращения

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Александр Овечкин
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ХК Детройт Ред Уингз
Сергей Федоров
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