Овечкин поздравил Федорова с выводом его номера «Детройтом»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин поздравил россиянина Сергея Федорова с тем, что «Детройт» вывел из обращения его 91-й номер.

«Привет, друзья! Наши поздравления с таким завершением невероятной карьеры. Очевидно, что ты помог мне лично вырасти как личности и как игроку. Ты был одним из лучших хоккеистов, против кого я когда-либо играл», — сказал Овечкин в видео, опубликованном в социальной сети «Детройта».

Перед матчем регулярного чемпионата НХЛ между «Детройтом» и «Каролиной» (4:3 ОТ) состоялась торжественная церемония вывода из обращения номера бывшего нападающего «Ред Уингс» Федорова. Трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе клуба посетил церемонию вместе с семьей.

Федоров был выбран «Детройтом» в третьем раунде под общим 74-м номером на драфте НХЛ 1989 года. Хоккеист выступал за клуб до 2003 года. Также в НХЛ Федоров играл за «Анахайм», «Коламбус», «Вашингтон». Всего за карьеру в НХЛ он провел 1248 матчей, в которых записал в свой актив 483 гола и 696 результативных передач.