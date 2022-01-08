Овечкин повторил результат Сиссарелли по сыгранным матчам в НХЛ

Сегодня, 8 января, «Сент-Луис» обыграл «Вашингтон» в матче НХЛ со счетом 5:1.

Российский хоккеист Александр Овечкин провел 1232-й матч за карьеру в НХЛ. По этому показателю он обошел финского форварда Олли Йокинена (1231). Россиянин вышел на 101-е место за карьеру в НХЛ. 36-летний хоккеист повторил показатель Дино Сиссарелли. Таким образом, ближайшей целью Овечкина является результат Стива Томаса (1235).

В этом сезоне НХЛ россиянин участвовал в 35 матчах, забив 24 гола и сделав 26 результативных передач.