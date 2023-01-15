Овечкин повторил рекорд по числу сезонов в НХЛ с 30 или более голами

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил свою 810-ю шайбу в НХЛ в матче регулярного чемпионата против «Филадельфии».

Этот гол стал для 37-летнего россиянина 30-м в сезоне-2022/23.

Овечкин повторил рекорд НХЛ по числу сезонов в лиге с 30 или более заброшенными шайбами. Форвард достиг этой отметки в 17-й раз за карьеру — до него этот результат покорялся только канадцу Майку Гартнеру, который выступал за «Вашингтон», «Миннесоту», «Рейнджерс», «Торонто» и «Финикс».