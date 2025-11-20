Овечкин повторил рекорд НХЛ для возрастных игроков девятилетней давности
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин стал первым за девять лет игроком в возрасте 40 лет и старше, который забивал в трех матчах НХЛ подряд, сообщает пресс-служба лиги.
40-летний россиянин забросил по шайбе в ворота «Эдмонтона» (7:4), «Лос-Анджелеса» (2:1) и «Нью-Джерси» (2:3 Б).
В последний раз подобная серия была у форварда «Питтсбурга» Мэтта Каллена, который забивал в трех матчах подряд 3—8 декабря 2016 года.
Новости