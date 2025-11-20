Овечкин повторил рекорд Хоу по числу голов на одной арене НХЛ

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сравнялся с канадским форвардом Горди Хоу по числу голов на одной арене НХЛ в матчах регулярного чемпионата и плей-офф.

В домашней игре с «Эдмонтоном» (7:4) 40-летний Овечкин забросил свою 480-ю шайбу на арене «Кэпитал Уан». У Хоу 480 шайб на арене «Детройт Олимпия». Это лучший результат в истории НХЛ.

В сезоне-2025/26 Овечкин в 20 матчах набрал 16 (7+9) очков.