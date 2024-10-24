Овечкин повторил достижение Айзермана и Лемье по голам в ворота одной команды в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил одну шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (6:3). Для него этот гол стал 50-м в играх против «Флайерз».

«Филадельфия» стала уже четвертым клубом, которому Овечкин забивал не менее 50 раз за карьеру. Чаще «Флаейрз» россиянин забивал только в играх против «Атланты»/«Виннипег» (55 голов в 73 матчах). «Каролины» (в 90 матчах), «Тампы» (в 81 матче).

Овечкин стал 22-м игроком в истории лиги, который забил не менее 50 голов в ворота не менее четырех клубов. За последние 44 сезона помимо россиянина только трем хоккеистам это удалось: Уэйну Гретцки (пять команд), Стиву Айзерману и Марио Лемье (по четыре).