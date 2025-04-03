Овечкин повторил достижение Андрейчука в матчах с «Каролиной»
«Вашингтон» на выезде проиграл «Каролине» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:5.
Единственный гол «Кэпиталз» забил нападающий Александр Овечкин. 39-летний хоккеист во втором периоде отличился в большинстве.
Россиянин забросил 52-ю шайбу в матчах против «Каролины» в НХЛ. По этому показателю он сравнялся с Дэйвом Андрейчуком. Рекордное число голов в матчах с «Каролиной» забил Мишель Гуле — 62.
На счету Овечкина теперь 892 гола за карьеру в регулярных чемпионатах. 39-летнему россиянину осталось забросить 2 шайбы до повторения снайперского рекорда НХЛ Уэйна Гретцки (894 гола).
2VfnxvogoAg
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|53
|29
|113
|2
|Питтсбург
|82
|41
|41
|98
|3
|Филадельфия
|82
|43
|39
|98
|4
|Вашингтон
|82
|43
|39
|95
|5
|Коламбус
|82
|40
|42
|92
|6
|Айлендерс
|82
|43
|39
|91
|7
|Нью-Джерси
|82
|42
|40
|87
|8
|Рейнджерс
|82
|34
|48
|77
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|82
|50
|32
|109
|2
|Тампа-Бэй
|82
|50
|32
|106
|3
|Монреаль
|82
|48
|34
|106
|4
|Бостон
|82
|45
|37
|100
|5
|Оттава
|82
|44
|38
|99
|6
|Детройт
|82
|41
|41
|92
|7
|Флорида
|82
|40
|42
|84
|8
|Торонто
|82
|32
|50
|78
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|55
|27
|121
|2
|Даллас
|82
|50
|32
|112
|3
|Миннесота
|82
|46
|36
|104
|4
|Юта
|82
|43
|39
|92
|5
|Сент-Луис
|82
|37
|45
|86
|6
|Нэшвилл
|82
|38
|44
|86
|7
|Виннипег
|82
|35
|47
|82
|8
|Чикаго
|82
|29
|53
|72
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|39
|43
|95
|2
|Эдмонтон
|82
|41
|41
|93
|3
|Анахайм
|82
|43
|39
|92
|4
|Лос-Анджелес
|82
|35
|47
|90
|5
|Сан-Хосе
|82
|39
|43
|86
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|79
|7
|Калгари
|82
|34
|48
|77
|8
|Ванкувер
|82
|25
|57
|58
|1/8 финала
|Счет в серии
|
Баффало - Бостон
|3 - 2
|
Вегас - Юта
|2 - 2
|
Эдмонтон - Анахайм
|2 - 3
|
Тампа-Бэй - Монреаль
|2 - 3
|
Колорадо - Лос-Анджелес
|4 - 0
|
Даллас - Миннесота
|2 - 3
|
Питтсбург - Филадельфия
|2 - 4
|
Каролина - Оттава
|4 - 0
Результаты / календарь
20.04
21.04
22.04
23.04
24.04
25.04
26.04
27.04
28.04
29.04
30.04
1.05
2.05
|30.04
|02:00
|Тампа-Бэй – Монреаль
|2 : 3
|30.04
|02:30
|Филадельфия – Питтсбург
|1 : 0 ОТ
|30.04
|05:00
|Вегас – Юта
|- : -
Новости