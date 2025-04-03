Овечкин повторил достижение Андрейчука в матчах с «Каролиной»

«Вашингтон» на выезде проиграл «Каролине» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:5.

Единственный гол «Кэпиталз» забил нападающий Александр Овечкин. 39-летний хоккеист во втором периоде отличился в большинстве.

Россиянин забросил 52-ю шайбу в матчах против «Каролины» в НХЛ. По этому показателю он сравнялся с Дэйвом Андрейчуком. Рекордное число голов в матчах с «Каролиной» забил Мишель Гуле — 62.

На счету Овечкина теперь 892 гола за карьеру в регулярных чемпионатах. 39-летнему россиянину осталось забросить 2 шайбы до повторения снайперского рекорда НХЛ Уэйна Гретцки (894 гола).

Следим за подвигами Ови все вместе — на сайте, посвященном его Великой Погоне