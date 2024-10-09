Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

9 октября, 20:48

Овечкин потерял лидерство в рейтинге самых высокооплачиваемых игроков НХЛ

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Александр Овечкин.
Фото Global Look Press

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин перестал быть самым высокооплачиваемым хоккеистом НХЛ, соответствующие данные приводит Forbes.

Согласно рейтингу 2024 года, больше всего в североамериканском чемпионате зарабатывает самый ценный игрок сезона-2023/24 Остон Мэттьюс из «Торонто» — 21,7 миллиона долларов в год. На второй строчке по доходности идет форвард «Колорадо» Натан Маккиннон (19,5 млн долларов). Тройку самых высокооплачиваемых хоккеистов замыкают Овечкин и нападающий «Эдмонтона» Коннор Маккдэвид — они получают 16 миллионов долларов.

Также в первой десятке расположились такие хоккеисты, как: Элиас Петтерссон («Ванкувер», 14,8 млн); Давид Пастрняк («Бостон», 14,5 млн); Вильям Нюландер («Торонто», 13,8 млн); Джейк Генцел («Тампа», 13,5 млн); Расмус Далин («Баффало», 13,1 млн) и Сет Джонс («Чикаго», 12,8 млн).

В рейтинге за 2023 год Овечкин был самым высокооплачиваемым игроком НХЛ наряду с Маккинноном. Их суммарный доход составлял 17,5 миллиона долларов.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В минувшем сезоне 39-летний нападающий в регулярном чемпионате НХЛ провел 79 матчей, забросил 31 шайбу и сделал 34 голевые передачи. В 4 играх плей-офф капитан «Кэпиталз» не отметился результативными действиями.

Всего на счету россиянина за карьеру в НХЛ 853 гола, он идет на втором месте в списке лучших снайперов лиги всех времен. До рекорда Уэйна Гретцки ему остается 41 заброшенная шайба.

Александр Овечкин
Остон Мэттьюс
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Читайте также
Сборная России проведет открытую тренировку в Москве
Ураган «Милтон» обрушился на Флориду и расколол политиков США. Что пишут СМИ
Экс-футболиста «Локомотива» Алиева объявили в розыск в России
Суд в Москве в закрытом режиме рассмотрел иск по делу Ларисы Долиной
Ждут возвращения заболевших и Царя, считают деньги и хвалят Станковича. Что происходит в «Спартаке»
Миллер допустил новый шоковый рост цен на газ в Европе и перебои в поставках
Популярное видео
«Вегас» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Будущее Серебрякова, Ротенберг наехал на КХЛ, 0:11 ЦСКА
Кто слил Гомоляко, «Торпедо» — снова топ?
Деанджело в СКА, первая отставка в КХЛ: студия «СЭ»
«С ним можно в разведку». В Магнитогорске проводили легенду КХЛ
У «Динамо» — две победы в семи играх, Спунер вернется в «Авангард»
Кузнецов: первый матч СКА, игра с Демидовым, кайф от хоккея
«Металлург» — «Локомотив»: КХЛ, видеообзор матча
Анонс сезона КХЛ: главные фавориты и СКА — сильнее всех?
Петунин: травма Вовченко, сборы с Разиным, баллоны Крикунова
Голышев: новый контракт, возвращение Кузнецова в КХЛ
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 2 2 0 4
2 Рейнджерс 1 1 0 2
3 Каролина 0 0 0 0
4 Вашингтон 0 0 0 0
5 Филадельфия 0 0 0 0
6 Айлендерс 0 0 0 0
7 Коламбус 0 0 0 0
8 Питтсбург 1 0 1 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 1 1 0 2
2 Монреаль 1 1 0 2
3 Оттава 0 0 0 0
4 Тампа-Бэй 0 0 0 0
5 Детройт 0 0 0 0
6 Торонто 1 0 1 0
7 Бостон 1 0 1 0
8 Баффало 2 0 2 0
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 1 1 0 2
2 Юта 1 1 0 2
3 Сент-Луис 1 1 0 2
4 Даллас 0 0 0 0
5 Нэшвилл 0 0 0 0
6 Миннесота 0 0 0 0
7 Чикаго 1 0 1 0
8 Колорадо 1 0 1 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 1 1 0 2
2 Калгари 1 1 0 2
3 Ванкувер 1 0 1 1
4 Сан-Хосе 0 0 0 0
5 Анахайм 0 0 0 0
6 Лос-Анджелес 0 0 0 0
7 Сиэтл 1 0 1 0
8 Эдмонтон 1 0 1 0
Результаты / календарь
4.10
5.10
8.10
9.10
10.10
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
11.10 02:00
Оттава – Флорида
 - : -
11.10 02:00
Детройт – Питтсбург
 - : -
11.10 02:00
Нью-Джерси – Торонто
 - : -
11.10 02:00
Бостон – Монреаль
 - : -
11.10 02:00
Баффало – Лос-Анджелес
 - : -
11.10 02:30
Айлендерс – Юта
 - : -
11.10 03:00
Миннесота – Коламбус
 - : -
11.10 03:00
Нэшвилл – Даллас
 - : -
11.10 05:30
Сан-Хосе – Сент-Луис
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости