Овечкин после своего дубля прокомментировал победу «Вашингтона» над «Рейнджерс»

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин подвел итоги матча с «Рейнджерс» (5:3) в регулярном чемпионате НХЛ.

39-летний россиянин впервые в текущем сезоне оформил дубль и был признан первой звездой матча.

«Всегда весело играть против одной из лучших команд лиги. За этим интересно наблюдать и это важные два очка. Мы приняли вызов. Как я уже сказал, когда на кону оказались два важнейших очка, наша команда попыталась сыграть жестко и просто. Мы видим результат.

Драка в начале матча? Она сразу задала тон игре. Два больших парня подрались, это зарядило арену, после чего мы забросили две шайбы», — сказал Овечкин в интервью пресс-службе «Кэпиталз».

Овечкин достиг отметки в 857 голов за карьеру в НХЛ и сократил отставание от лучшего снайпера в истории лиги Уэйна Гретцки до 37 шайб.