Что сказал Овечкин Бобровскому после гола Кузнецова? Видео

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин что-то сказал вратарю «Флориды» Сергею Бобровскому после заброшенной шайбы в исполнении еще одного россиянина Евгения Кузнецова.

Овечкин стал ассистентом в этом моменте после того, как обокрал защитника. Шайбу подобрал Кузнецов, вышел один на один и обыграл Бобровского. Проезжавший затем мимо Овечкин кинул какую-то реплику российскому голкиперу. Возможно, он просто задержал на соотечественнике взгляд по какой-то причине.

Напомним, «Вашингтон» в первом матче 1/8 финала плей-офф НХЛ победил «Флориду» со счетом 4:2. Второй матча пройдет 6 мая (начало — в 02.30 мск).