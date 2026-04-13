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Овечкин попросил игроков «Питтсбурга» не жать ему руку

Павел Лопатко

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин после завершения домашнего матча регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (3:0) попросил гостей уйти со льда и не жать ему руку.

Игроки «Пингвинз» не сразу ушли в раздевалку.

Александр Овечкин.Овечкин провел последний матч на льду «Вашингтона»? Сделал голевой пас и помог команде победить

40-летний Овечкин в этой игре сделал результативную передачу. Его признали первой звездой встречи.

В сезоне-2025/26 россиянин в 81 матче набрал 63 (32+31) очка.

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Александр Овечкин
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ХК Питтсбург Пингвинз
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