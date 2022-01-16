Овечкин поприветствовал Будро перед матчем «Вашингтон» — «Ванкувер»

«Вашингтон» на своем льду принимает «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Главный тренером «Кэнакс» Брюс Будро ранее работал с «Кэпиталз». Перед началом встречи капитан «Столичных» Александр Овечкин тепло поприветствовал своего бывшего тренера.