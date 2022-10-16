Овечкин попал в штангу пустых ворот в концовке матча с «Монреалем»

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Монреаль» — 3:1.

Капитан столичной команды Александр Овечкин отметился результативной передачей, набрав первое очко в сезоне. При этом в первом периоде гол россиянина отменили из-за офсайда у форварда Алексея Протаса, а за минуту до конца встречи Овечкин попал в штангу пустых ворот.

Овечкин в трех матчах сезона отметился результативной передачей.