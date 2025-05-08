Овечкин попал в первую тройку лучших нападающих в истории НХЛ по версии THW

The Hockey Writers представил четыре тройки лучших нападающих в истории НХЛ.

Автор статьи Мэтью Затор включил в первую тройку российского капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, а также канадцев Уэйна Гретцки и Горди Хоу.

Три другие тройки лучших форвардов НХЛ за всю историю по версии The Hockey Writers выглядят следующим образом:

Сидни Кросби — Марио Лемье — Яромир Ягр;

Люк Робитайл — Брайан Тротье — Майк Босси;

Боб Гейни — Стив Айзерман — Бобби Кларк.

6 апреля в матче с «Айлендерс» 39-летний Овечкин забил 895-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ и побил снайперский рекорд Гретцки (894). Позднее он довел число голов в регулярных чемпионатах до 897. В плей-офф НХЛ за карьеру капитан «Вашингтона» отметился 76 заброшенными шайбами.