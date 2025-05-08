Хоккей
8 мая, 22:43

Овечкин попал в первую тройку лучших нападающих в истории НХЛ по версии THW

Алина Савинова
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.
Фото Getty Images

The Hockey Writers представил четыре тройки лучших нападающих в истории НХЛ.

Автор статьи Мэтью Затор включил в первую тройку российского капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, а также канадцев Уэйна Гретцки и Горди Хоу.

Три другие тройки лучших форвардов НХЛ за всю историю по версии The Hockey Writers выглядят следующим образом:

Сидни Кросби — Марио Лемье — Яромир Ягр;

Люк Робитайл — Брайан Тротье — Майк Босси;

Боб Гейни — Стив Айзерман — Бобби Кларк.

6 апреля в матче с «Айлендерс» 39-летний Овечкин забил 895-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ и побил снайперский рекорд Гретцки (894). Позднее он довел число голов в регулярных чемпионатах до 897. В плей-офф НХЛ за карьеру капитан «Вашингтона» отметился 76 заброшенными шайбами.

Материалы сюжета: Овечкин побил великий рекорд Гретцки по голам в НХЛ: новые достижения Александра
«Дети спрашивают, когда я закончу». Овечкин установил новый рекорд на арене «Вашингтона»
Овечкин обменялся свитерами с Копитаром после матча «Вашингтон» — «Лос-Анджелес»
Овечкин забил 150-й победный гол в НХЛ с учетом плей-офф, рекорд у Ягра — 151
НХЛ, результаты и видео голов 18 ноября: «Вашингтон» победил «Лос-Анджелес», «Флорида» выиграла у «Ванкувера» и другие матчи
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
Таблица лучших снайперов в истории НХЛ после 903-го гола Овечкина. Текущее положение
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Sn0w

    Да хотя бы даже Бретта )

    10.05.2025

  • marchela13

    А где же Бобби Халл,как он стоя на коньках так до сих пор никто не катается. Видел его по телеку в первой серии с нашими-супер.

    09.05.2025

  • Излучение Гаврилова-Черенкова

    В смысле выше Бобби Халла?

    09.05.2025

  • Sn0w

    Ох уж эти рейтинги. Если уж пихать второго центра, то Кросби выше Федорова? Робитайл выше Холла? Надо для окончательнего батхерта выложить пары защитников. Со всякими там пропеллерами и суббанами :)

    09.05.2025

  • Sn0w

    На Кубке мира в составе Канады было 10,5 центров и один Рик Нэш :)

    09.05.2025

  • adamantane'

    В общем, три первых снайпера - в первой тройке. Гретцки как раз - центр.

    09.05.2025

  • Андрей Андрей

    Кларк что там делает?

    09.05.2025

  • Werewolf

    И практически могут. Пересмотри игры канады на ОИ в Сочи. Там у них из 12 напов было 7 центров. Каких то проблем особых не было по игре. Центры универсалы. Это края переведи на другой фланг и он потух, а центры по всей площадке играют.

    09.05.2025

  • Werewolf

    Картер

    09.05.2025

  • inspire

    сб. Канады на ОИ в Сочи, врать не буду, но по памяти 7 или 8 центров в составе было ... Сид, Бержерон, Гецлаф, Таварес, Тейвз, Дюшен и еще кто то был

    08.05.2025

  • Дима Питерский

    Теоретически два центра могут быть. Но не Лемье с Кросби.

    08.05.2025

  • Женек10

    еще какой. спроси у Канады. команда, где в одном звене два центра, никогда ничего не выигрывала...

    08.05.2025

  • Дима Питерский

    Включать в тройку больше одного центра? Что за дурь? Бред.

    08.05.2025

