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Сегодня, 23:42

Овечкин попал на обложку комикса Marvel

Сергей Ярошенко
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин попал на обложку комикса Marvel.

«Кэпиталз» совместно с компанией Marvel запустил в продажу комикс с изображением россиянина в качестве супергероя. На заднем плане обложки изображена команда супергероев «Мстители», а на переднем плане — Овечкин. Комикс называется «Мстители и Кэпиталз».

В этом сезоне на счету форварда 38 (24+14) очков в 36 матчах за «Вашингтон». После матча с «Виннипегом» (4:5 ОТ) Овечкин вышел на отметку в 877 голов в 1462 матчах в НХЛ. Чтобы побить снайперский рекорд Гретцки ему осталось забросить 18 шайб.

Александр Овечкин: обратный отсчет до&nbsp;рекорда Уэйна Гретцки. Счетчик Овечкина: 18 шайб до нового рекорда по голам в НХЛ
Александр Овечкин
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ХК Вашингтон Кэпиталз
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 52 34 18 75
2 Каролина 53 32 21 68
3 Нью-Джерси 54 29 25 64
4 Коламбус 53 26 27 59
5 Айлендерс 52 24 28 55
6 Рейнджерс 52 25 27 54
7 Питтсбург 54 22 32 52
8 Филадельфия 54 23 31 52
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 54 32 22 67
2 Торонто 52 31 21 64
3 Оттава 52 28 24 60
4 Детройт 53 27 26 59
5 Тампа-Бэй 51 27 24 58
6 Бостон 54 26 28 58
7 Монреаль 52 24 28 53
8 Баффало 52 21 31 47
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 54 37 17 77
2 Даллас 52 34 18 69
3 Миннесота 53 31 22 66
4 Колорадо 54 31 23 64
5 Сент-Луис 53 24 29 52
6 Юта 52 21 31 51
7 Нэшвилл 51 18 33 43
8 Чикаго 52 16 36 37
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Эдмонтон 52 32 20 68
2 Вегас 53 31 22 68
3 Лос-Анджелес 50 27 23 60
4 Калгари 52 26 26 59
5 Ванкувер 52 23 29 57
6 Анахайм 52 22 30 50
7 Сиэтл 54 23 31 49
8 Сан-Хосе 54 15 39 36
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