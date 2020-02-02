Овечкин пообещал принять участие в следующем Матче звезд НХЛ

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал о своем отдыхе в Мексике во время Матча звезд НХЛ. Он отказался от участия в нем, за что был дисквалифицирован на одну встречу.

— Отдыхали хорошо, вся семья приехала, — приводит слова Овечкина российская версия официального сайта лиги. — Мой сын Сережа, жена Настя, ее родные. Было очень здорово. Увидели крокодилов, черепах. Но больше — ничего такого.

— Вы уже стали восьмым снайпером в истории НХЛ. Восьмерка — ваш игровой номер. Но вы побывали на семи «Матчах звезд». Не хватает восьмого, чтобы было красиво. При этом вы дважды отказывались от поездки на этот праздник. Есть ли шанс, что вы однажды приедете на Матч звезд? Может быть, чтобы показать шоу сыну Сергею.

— Конечно, мы приедем туда. Если меня, конечно, выберут, если еще раз позовут. Конечно, мы прилетим с сыном.