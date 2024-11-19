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Овечкин получил травму голени в матче с «Ютой» и выбыл как минимум на неделю

Ана Горшкова
Корреспондент
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Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Пресс-служба «Вашингтона» назвала срок отсутствия нападающего команды Александра Овечкина после травмы, полученной в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (6:2).

Сообщается, что во время игры в Юте капитан «Кэпиталз» получил травму голени, срок возвращения — с недели на неделю.

«В среду Овечкин пройдет дополнительное обследование у врачей команды в Вашингтоне», — говорится в заявлении клуба.

39-летний форвард получил повреждение в третьем периоде матча с «Ютой». Он столкнулся с нападающим соперника Джеком Макбэйном и не смог продолжить игру. В этой встрече Овечкин оформил дубль.

Александр Овечкин и&nbsp;Джейкоб Чикран празднуют гол в&nbsp;матче &laquo;Юта&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Вашингтон&raquo; (2:6) в&nbsp;Солт-Лейк-Сити 19&nbsp;ноября. 26 голов до Гретцки! Овечкин забил пять раз за два дня, но получил травму и не вернулся на лед

На счету хоккеиста 868 заброшенных шайб в 1444 матчах в НХЛ. До повторения рекорда Уэйна Гретцки российскому форварду осталось забросить 26 шайб.

Александр Овечкин
ХК Вашингтон Кэпиталз
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1 Вашингтон 18 13 5 27
2 Каролина 17 13 4 26
3 Нью-Джерси 21 12 9 26
4 Рейнджерс 16 11 5 23
5 Айлендерс 18 7 11 18
6 Филадельфия 19 8 11 18
7 Питтсбург 20 7 13 17
8 Коламбус 18 7 11 16
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 18 12 6 25
2 Торонто 19 11 8 24
3 Тампа-Бэй 16 9 7 19
4 Бостон 20 8 12 19
5 Оттава 17 8 9 17
6 Баффало 18 8 10 17
7 Детройт 18 7 11 16
8 Монреаль 19 7 12 16
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 18 15 3 30
2 Миннесота 17 11 6 25
3 Даллас 17 11 6 22
4 Колорадо 19 10 9 20
5 Юта 18 7 11 17
6 Сент-Луис 19 8 11 17
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8 Чикаго 18 6 12 13
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2 Лос-Анджелес 19 10 9 23
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