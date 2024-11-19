Овечкин получил травму голени в матче с «Ютой» и выбыл как минимум на неделю

Пресс-служба «Вашингтона» назвала срок отсутствия нападающего команды Александра Овечкина после травмы, полученной в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (6:2).

Сообщается, что во время игры в Юте капитан «Кэпиталз» получил травму голени, срок возвращения — с недели на неделю.

«В среду Овечкин пройдет дополнительное обследование у врачей команды в Вашингтоне», — говорится в заявлении клуба.

39-летний форвард получил повреждение в третьем периоде матча с «Ютой». Он столкнулся с нападающим соперника Джеком Макбэйном и не смог продолжить игру. В этой встрече Овечкин оформил дубль.

На счету хоккеиста 868 заброшенных шайб в 1444 матчах в НХЛ. До повторения рекорда Уэйна Гретцки российскому форварду осталось забросить 26 шайб.