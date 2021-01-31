Овечкин получил повязку кобры как лучший игрок мата. Видео

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин, забросивший шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» (4:3 ОТ), после встречи получил повязку кобры. Она вручается лучшему нападающему матча.

Пресс-служба клуба выложила видео, на котором российскому хоккеисту надевают повязку.

«Уважение его Величию», — говорится в сообщении в Twitter «Вашингтона».

Напомним, что шайба Овечкина стала победной.

Кроме того, 35-летний россиянин вышел на седьмое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, забросив 708 голов, и сравнялся с Майком Гартнером. Выше него только Фил Эспозито (717), Марсель Дионн (731), Бретт Халл (741), Яромир Ягр (766), Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).