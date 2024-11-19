Овечкин получил повреждение в третьем периоде матча с «Ютой»

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Юты».

39-летний россиянин на старте третьего периода столкнулся с нападающим соперника Джеком Макбэйном. Овечкин с трудом покинул лед при помощи доктора команды и не смог продолжить игру. На счету россиянина дубль в этой встрече.

В текущем сезоне Овечкин провел 18 матчей в НХЛ и набрал 25 (15+10) очков.