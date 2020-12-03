НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Овечкин получил подарок от Позднякова. Фото

09:57
Теги:

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин побывал в гостях у Олимпийского Комитета России, информирует пресс-служба организации.

Форвард сборной России встретился с президентом ОКР Станиславом Поздняковым и получил от него в подарок талисманы.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир