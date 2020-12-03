Овечкин получил подарок от Позднякова. Фото

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Александр Овечкин @ovi8 в гостях у Олимпийского Комитета России ?

В среду, 2 декабря, хоккеист сборной России Александр Овечкин встретился с президентом Олимпийского Комитета Станиславом Поздняковым и получил от него в подарок талисманы #КомандыРоссии?? pic.twitter.com/AhrLH3cK0S