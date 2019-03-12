Овечкин получил номер "СЭ" со своим интервью

Капитану "Вашингтона" Александру Овечкину был доставлен номер "СЭ" с его эксклюзивным интервью.
Сделал это его автор, обозреватель Игорь Рабинер, который специально прилетел через всю Америку в "Питтсбург". Хотя, визит в город штата Пенсильвания этим не ограничивается. Будем масса интересного – следите за сайтом "Спорт-Экспресс".
А сегодня номер "СЭ" со своим интервью от @IgorRabiner получил @ovi8 pic.twitter.com/Kn1cdyFlZQ– СЭ Хоккей (@hockey_se) 12 марта 2019 г.
"Спрошу у Трампа, когда наладятся отношения с Россией". Большое интервью Александра Овечкина
Загрузка...