Овечкин получил номер "СЭ" со своим интервью

Капитану "Вашингтона" Александру Овечкину был доставлен номер "СЭ" с его эксклюзивным интервью.

Сделал это его автор, обозреватель Игорь Рабинер, который специально прилетел через всю Америку в "Питтсбург". Хотя, визит в город штата Пенсильвания этим не ограничивается. Будем масса интересного – следите за сайтом "Спорт-Экспресс".​

"Спрошу у Трампа, когда наладятся отношения с Россией". Большое интервью Александра Овечкина