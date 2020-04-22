Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал о дружбе с легендой «Лейкерс» Коби Брайантом, который погиб в авиакатастрофе в начале года.

— Это был очень тяжелый момент для всего спортивного мира. Человек — легенда. Ко мне он всегда очень хорошо относился, здоровался и улыбался. Подарил кроссовки и майку. Надпись на майке: «Величайшему Алексу», —сказал Овечкин в прямом эфире Instagram с генеральным менеджером сборной России по баскетболу Светланой Абросимовой.

26 января 2020-го пятикратный чемпион НБА Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета. Ему был 41 год. Вместе с ним погибла его дочь Джанна, а также бейсбольный тренер колледжа Коста-Месы Джон Альтобелли, его жена и дочь. Всего на борту упавшего вертолета находились девять человек.

Овечкин показал кроссовки, которые ему подарил Коби Брайант pic.twitter.com/I7X2uOjdEi — Алексей Лазуткин (@bayushkin_s) April 22, 2020