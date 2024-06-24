Овечкин показал фотографию с сыном у бассейна

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин показал, как проводит отпуск с сыном. У хоккеиста двое детей: Сергей и Илья.

На снимке спортсмен стоит с ребенком у бассейна.

Александр Овечкин. Фото Соцсети