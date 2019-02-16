Овечкин пока не собирается выпускать автобиографию

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин в интервью "СЭ" отметил, что будет думать над автобиографией после завершения карьеры.

- Ваша мама в нашей беседе предложила поменять название "Морис Ришар Трофи" на "Александр Овечкин Трофи" - вы ведь выиграли его уже семь раз. Как вам такая идея?

- Ну, это – мама! У нее всегда будут свои идеи!

- Увидим ли мы когда-нибудь вашу автобиографию? Уверен, очень многим детям в России было бы познавательно прочитать о вашем пути к вершине.

- Когда закончу играть, тогда и будем об этом говорить. А сейчас пока есть время еще что-то совершить. (Игорь Рабинер)

Полная версия интервью Александра Овечкина