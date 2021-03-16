Овечкин подвел итоги матча против «Баффало»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин 16 марта в интервью официальному сайте НХЛ подвел итоги матча регулярного сезона против «Баффало» (6:0).

«Сегодня была важная игра. Мы пытаемся набрать как можно больше очков. Мы знаем, что «Баффало» находится в тяжелой ситуации (11 поражений подряд). Но мы должны просто набирать очки и двигаться вперед. Сегодня мы приложили хорошие усилия для победы. Безусловно, Ванечек провел отличную игру. У нас получилось использовать свои шансы, теперь нужно идти дальше», — заявил Овечкин.

35-летний россиянин во встрече против «Баффало» забросил 717-ю в лиге и сравнялся по этому показателю с канадской легендой хоккея Филом Эспозито, с которым они делят шестое место.

Лидером в гонке снайперов НХЛ является Уэйн Гретцки, у которого 894 шайбы. Ближайшей целью Овечкина является еще один канадец — Марсель Дион, у которого 731 шайба в «регулярках».