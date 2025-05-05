Овечкин подписал джерси для Александра Лукашенко

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин подписал джерси для президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщает Telegram-канал Пул Первого.

«Александру Григорьевичу от OVI. Всех благ», — написал хоккеист на свитере.

6 апреля в игре с «Айлендерс» 39-летний россиянин забил свою 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, побив рекорд канадца Уэйна Гретцки (894). На данный момент в активе Овечкина 897 голов в регулярных чемпионатах.