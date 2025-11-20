Овечкин поднялся на восьмое место по важному бомбардирскому показателю в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин вышел на восьмую строчку в истории НХЛ по важному бомбардирскому показателю.

В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтоном» (7:4) 40-летний россиянин отметился заброшенной шайбой. Овечкин набрал хотя бы одно очко в матче регулярного чемпионата в 1007-й раз и обошел Джо Торнтона (1006 очков), заняв восьмую строчку в этом рейтинге. Лидером остается Уэйн Гретцки, который набирал хотя бы одно очко в 1221 матче.

В этом сезоне Овечкин забросил семь шайб и сделал девять результативных передач в 20 матчах.