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Овечкин поднялся на сцену во время концерта американской группы Lost Kings и взял одного из диджеев на плечо

01:47
Александр Овечкин. Фото nhl.com
Александр Овечкин. Фото nhl.com
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Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин посетил концерт американской группы Lost Kings.

36-летний россиянин, отметивший день рождения 17 сентября, является поклонником хаус-музыки. Во время концерта Овечкин поднялся на сцену, а затем взял одного из диджеев на плечо.

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Сергей Разин все материалы автора

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