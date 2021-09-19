Овечкин поднялся на сцену во время концерта американской группы Lost Kings и взял одного из диджеев на плечо

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин посетил концерт американской группы Lost Kings.

36-летний россиянин, отметивший день рождения 17 сентября, является поклонником хаус-музыки. Во время концерта Овечкин поднялся на сцену, а затем взял одного из диджеев на плечо.