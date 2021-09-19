Овечкин поднялся на сцену во время концерта американской группы Lost Kings и взял одного из диджеев на плечо
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Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин посетил концерт американской группы Lost Kings.
36-летний россиянин, отметивший день рождения 17 сентября, является поклонником хаус-музыки. Во время концерта Овечкин поднялся на сцену, а затем взял одного из диджеев на плечо.
The @wearelostkings hosted Ovechkin for his birthday party pic.twitter.com/xp1CdwFFut— Barstool Backstage (@StoolBackstage) September 18, 2021
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