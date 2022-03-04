Овечкин поднялся на 90-е место по количеству матчей в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сыграл против «Каролины» (4:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Он отметился одной заброшенной шайбой.

Для 36-летнего россиянина эта игра стала 1251-й за карьеру в НХЛ. По этому показателю он догнал Яри Курри и Райана Сутера.

Таким образом, Овечкин вышел на 90-е место в истории лиги по количеству матчей. На 89-й строчке располагается Кевин Лоу — 1254 игры.

За 1251 матч в НХЛ Овечкин набрал 1385 (763+622) очков. Он идет 24-м месте в списке лучших бомбардиров за всю историю.