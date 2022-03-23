Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 05:26

Овечкин поднялся на 83-е место по сыгранным матчам в истории НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин вышел на 83-е место по сыгранным матчам за карьеру в НХЛ. Игра против «Сент-Луиса» (2:5) стала для него 1260-й в регулярных чемпионатах.

36-летний Овечкин сравнялся по этому показателю с Радеком Дворжаком, который завершил карьеру в 2014 году. Также 1260-й матч сегодня сыграл Райан Сутер, выступающий за «Даллас».

Ближайшими целями для Овечкина являются защитник Скотт Нидермайер и нападающий Билл Герин, которые сыграли по 1263 матча.

Лидером по количеству матчей в НХЛ остается нападающий Патрик Марло, сыгравший в 1779 встречах. Он завершил карьеру в прошлом сезоне.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
0
Читайте также
Как найти хорошую работу: подготовка к собеседованию и возможные ошибки
Роман с Липницкой, дружба с Туктамышевой. Кто будет защищать честь Тутберидзе на чемпионате мира, куда не пустили россиян
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

24 сэйва Варламова помогли «Айлендерс» обыграть «Оттаву»

«Виннипег» выиграл у «Вегаса»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 62 41 21 88
2 Рейнджерс 63 40 23 85
3 Питтсбург 63 38 25 85
4 Вашингтон 65 35 30 80
5 Коламбус 63 32 31 67
6 Айлендерс 60 26 34 61
7 Филадельфия 62 20 42 51
8 Нью-Джерси 62 22 40 49
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 62 42 20 90
2 Тампа-Бэй 61 39 22 84
3 Торонто 62 39 23 83
4 Бостон 63 39 24 83
5 Детройт 62 25 37 57
6 Баффало 63 22 41 52
7 Оттава 62 22 40 49
8 Монреаль 63 17 46 44
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 63 45 18 95
2 Сент-Луис 62 35 27 79
3 Миннесота 61 37 24 78
4 Нэшвилл 63 37 26 78
5 Даллас 61 34 27 71
6 Виннипег 63 29 34 68
7 Чикаго 63 22 41 53
8 Аризона 62 20 42 44
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 62 38 24 84
2 Лос-Анджелес 64 34 30 76
3 Эдмонтон 63 35 28 75
4 Вегас 65 34 31 72
5 Ванкувер 64 30 34 68
6 Анахайм 65 27 38 65
7 Сан-Хосе 62 27 35 62
8 Сиэтл 63 19 44 44
Результаты / календарь
13.03
14.03
15.03
16.03
17.03
18.03
19.03
20.03
21.03
22.03
23.03
24.03
25.03
26.03
27.03
28.03
23.03 02:00
Вашингтон – Сент-Луис
 2 : 5
23.03 02:00
Каролина – Тампа-Бэй
 - : -
23.03 02:00
Нью-Джерси – Рейнджерс
- : -
23.03 02:00
Питтсбург – Коламбус
 5 : 1
23.03 02:30
Детройт – Филадельфия
 - : -
23.03 02:30
Айлендерс – Оттава
 - : -
23.03 03:00
Виннипег – Вегас
 - : -
23.03 03:30
Даллас – Эдмонтон
 - : -
23.03 04:00
Калгари – Сан-Хосе
 - : -
23.03 05:00
Аризона – Сиэтл
 - : -
23.03 05:30
Лос-Анджелес – Нэшвилл
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 62 91
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 63 87
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 62 86
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 57 46
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 63 41
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 63 41
И КН
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 48 2.04
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 41 2.05
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 42 2.08
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости