Овечкин поднялся на 83-е место по сыгранным матчам в истории НХЛ

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин вышел на 83-е место по сыгранным матчам за карьеру в НХЛ. Игра против «Сент-Луиса» (2:5) стала для него 1260-й в регулярных чемпионатах.

36-летний Овечкин сравнялся по этому показателю с Радеком Дворжаком, который завершил карьеру в 2014 году. Также 1260-й матч сегодня сыграл Райан Сутер, выступающий за «Даллас».

Ближайшими целями для Овечкина являются защитник Скотт Нидермайер и нападающий Билл Герин, которые сыграли по 1263 матча.

Лидером по количеству матчей в НХЛ остается нападающий Патрик Марло, сыгравший в 1779 встречах. Он завершил карьеру в прошлом сезоне.