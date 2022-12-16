Овечкин поднялся на 64-е место по сыгранным матчам в НХЛ. Он сравнялся с Седином

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин начал в стартовом составе матч регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом».

Для 37-летнего россиянина эта игра стала 1306-й за карьеру в североамериканской лиге. По этому показателю он вышел на 64-е место, сравнявшись с Даниэлем Седином.

На 63-й строчке располагается словацкий нападающий Мариан Хосса. В свое время он сыграл 1309 матчей в НХЛ.

Рекордсменом НХЛ по количеству сыгранных матчей является Патрик Марло. За карьеру канадец провел 1779 матчей.