Овечкин поделился своим диалогом с Флери во время матча с «Миннесотой»

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, о чем разговаривал с голкипером «Миннесоты Уайлд» Марком-Андре Флери во время матча НХЛ.

«Я сказал ему: «Мне нужна еще одна шайба». Он ответил: «У тебя уже есть одна, так что...» — приводит слова Овечкина The Hockey News.

У 39-летнего россиянина в этом сезоне 28 (18+10) очков в 22 матчах. За свою карьеру в НХЛ он забил 871 гол и до снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894 гола) ему осталось забросить 23 шайбы.