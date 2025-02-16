Овечкин поделился роликом со своими сыновьями в форме «Динамо»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин поделился роликом со своими сыновьями в форме «Динамо».

«Динамовская сила в Майами! Илюша и Сережа настолько прониклись динамовским духом, что не снимают клубные майки даже тут», — приводит слова хоккеиста Telegram-канал его команды.

Овечкин перешел из «Динамо» в «Вашингтон Кэпиталз» в 2005 году. В активе 39-летнего россиянина 43 (26+17) очка в 39 матчах текущего сезона регулярного чемпионата НХЛ. Всего на его счету 879 шайб за карьеру. Ему осталось забить 15 голов до повторения рекорда канадца Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в НХЛ.